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İnsan Mühendisi eğitimi

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Türk Tesisat Mühendisler Derneği İl Temsilciliği tarafından organize ettiği 'İnsan Mühendisi' eğitimi yapıldı.

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Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Türk Tesisat Mühendisler Derneği İl Temsilciliği tarafından organize ettiği 'İnsan Mühendisi' eğitimi yapıldı.


Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan 30 yıllık mühendis Ali İsmet Koçak, İnsan Mühendisliği konusunu kurumları ilgilendiren mühendisliği dışında insanın da aslında bir mühendislik harikası olduğunu vurgulayarak, insanlarla iletişimi nasıl olması gerektiğini mühendislik disiplininden yararlanması gibi konuları örneklerle anlattı. Yaklaşık 2,5 saat süren ve Türkiye'de ilk defa verilen bir seminerde Ali İsmet Koçak, "Yaşadığımız hayatı içinde çözemediğimiz problemleri bir mühendis olmasak bile mühendis gibi yaklaşarak problemleri çözebilmek estetik şekilde hayata geçirmelerini sağlamaktır. İnsan mühendisliği; insanın insanla iletişiminde mühendislik kriterlerini örneğin estetik fonksiyonel ve daha ekonomik daha hızlı çözebilme yaklaşımını iletişimde kullanılmasıdır" dedi.


Çeşitli örnekler veren mühendis Koçak, "Örnek verirsek bir husumet yaşıyorsanız, hayatta bir şeyi başarmak isteyip başaramıyorsanız burada iletişimi mühendislik gibi ele alıp çok pratik ve çözüm önerisi açısından baktığınızda insanlara ulaşabilmenin yolarını araştırmamızı sağlıyor. Bunlar temel olarak iletişimle yapılan çalışmalarda çözemediğiniz sorun kalmaz. İletişim hayatın temelidir. Bu iletişimi mühendislikle yapacaksınız. İnsanlar birbirlerini çok iyi anlamaları ve tanımaları, öncelikle anlamaları gerekir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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