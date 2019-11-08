'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı
8 saat önce
Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.
Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.
33 yaşındaki Sandra ile ilgili Buenos Aires'teki hayvanat bahçesine bulunduğu dönemde görülen dava sonrasında orangutanın 'özgürlüğüne kavuşturulması' kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:13
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