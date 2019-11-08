Son Dakika Haberleri: 'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı
Son Dakika Dünya 'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı

'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı

8 saat önce

Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.

'İnsan olmayan kişi' orangutan Sandra ABD'deki yeni adresine taşındı, System.String[]

Arjantin'de mahkemenin 'insan olmayan kişi' olduğuna hükmettiği orangutan Sandra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) yeni adresine taşındı.


33 yaşındaki Sandra ile ilgili Buenos Aires'teki hayvanat bahçesine bulunduğu dönemde görülen dava sonrasında orangutanın 'özgürlüğüne kavuşturulması' kararı alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:13 
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