İnsan Sağlığı İçin İçme Suyu Abone Şebekeleri Yenileniyor

Özellikle toplu konutlarda ve bloklar halinde bulunan sitelerde oluşan bu tarz sıkıntıların önüne geçebilmek amacıyla projeler geliştirildiğini aktaran Genel Müdürlük, bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde eskiyen içme suyu abone şebekelerinin değiştirildiğini açıkladı.

Paslanan boruların zamanla arıza vererek su kaybına neden olduğunu ve sağlık açısından tehlikeli sonuçlar oluşturmasını önlemek amacıyla mücadelesini sürdüren HATSU, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde tespit edilen sorunlu hatları yenilemek amacıyla 32'lik borular ile 40 metrelik abone şebekesinin döşendiğini bildirdi.