İnsan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırılmıyor - Son Dakika

İnsan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırılmıyor

- İnsan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırılmıyor Çuvallar içinde usulsüzce taşınan yüzlerce kilo tulum peynire el konuldu Normal şartlarda 10 derece santigratın altında taşınması gereken yüzlerce kilo tulum peynire, Şanlıurfa'dan İstanbul'a 22 derecelik sıcaklıkta taşındığı gerekçesiyle,...

- İnsan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırılmıyor

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Çuvallar içinde usulsüzce taşınan yüzlerce kilo tulum peynire el konuldu

ANKARA - Normal şartlarda 10 derece santigratın altında taşınması gereken yüzlerce kilo tulum peynire, Şanlıurfa'dan İstanbul'a 22 derecelik sıcaklıkta taşındığı gerekçesiyle, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyük bir usulsüzlüğe daha el koydu. Şanlıurfa'dan İstanbul Güngören'e, çuvallar içinde tulum peyniri getirildiği tespit edildi. Her bir çuvalda 20 kilo peynir olduğu belirlenirken, ilk usulsüzlük tespiti hiçbir soğutma sistemi olmadan taşıma işleminin gerçekleştirilmesi oldu.

Peynir tebliğine göre, peynirlerin muhafaza edilmesi, taşınması ve piyasaya arz edilmesi sürecinde 10 derece santigratın altındaki sıcaklıklarda tutulması gerekiyor. Ancak Urfa'dan gelen peynir çuvallarının dış yüzeylerinden yapılan sıcaklık ölçümlerinde taşıma ve muhafaza sıcaklığının ortalama 22 derece olduğu tespit edildi.

Bununla beraber, araç kasasının iç yüzeylerinde paslanmalar olduğu ve bu pasların tulum peyniri çuvallarına bulaştığı da belirlendi. İhlaller bununla da kalmadı. İncemeler sonucunda ürünlerin, üretim tarihinin ileri bir tarih olduğu belirlendi. Üretim tarihi 15 Ağustos 2020 olan peynirlerin son tüketim tarihinin de dış çuval ambalaj üzerinde 15 Ağustos 2021 tespit edildi.

Ürünlerden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla usulüne uygun ve şahit olmak üzere, bir takım numune alınıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. 'Güvenilir olmayan gıda' olarak değerlendirilen peynirlere de el konuldu.

Söz konusu incelemeler sonuçlanana kadar peynirler, yedi emin olarak belirlenen soğuk hava deposunda bekletilecek.

Şanlıurfa, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İnsan sağlığını hiçe sayanlara göz açtırılmıyor - Son Dakika

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