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İnsan sağlığını hiçe saydılar! Kaçak tavuk operasyonunda şaşırtan görüntü - Son Dakika

İnsan sağlığını hiçe saydılar! Kaçak tavuk operasyonunda şaşırtan görüntü

11.02.2022 17:47
İnsan sağlığını hiçe saydılar! Kaçak tavuk operasyonunda şaşırtan görüntü

Bursa'da zabıta ekipleri, gecekondudan dükkana dönüştürülen merdiven altı işletmede tavukları parçalayarak piyasaya süren yabancı uyruklu kişileri kıskıvrak yakaladı. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavukların parçalara ayrılarak piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Küçükbalıklı Mahallesi 2. Uluferdi Sokak'ta gecekondudan bozma merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

Mezbelelik haldeki kesimhaneye yapılan operasyonda halk sağlığını hiçe sayarak kaçak olarak tavuk parçalama işlemi yapan yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Baskında ortaya çıkan manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Kaçak işletmedeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TEZGAH ADETA MİKROP YUVASI

Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı kesimhanede tavukların mikrop yuvası haline dönen tezgah üzerinde parçalara ayrıldıktan sonra piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.

İşte merdiven altı işletmeden görüntüler;

Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
Kaçak tavuk operasyonunda şoke eden görüntü
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi, Tarım, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnsan sağlığını hiçe saydılar! Kaçak tavuk operasyonunda şaşırtan görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsan sağlığını hiçe saydılar! Kaçak tavuk operasyonunda şaşırtan görüntü - Son Dakika
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