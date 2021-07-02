İnsan Sesi Filmi - Son Dakika

Pedro Almodovar’ın Venedik Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan 30 dakikalık kısa filmi, yönetmenin her türlü alametifarikasını taşıyan küçük bir mücevher. Tilda Swinton’ın tek başına sürüklediği film, yönetmene özgü parlak renkler, aşk acısıyla bezeli, komedi ve tutkuyla dolu. Jean Cocteau’nun aynı adlı oyunundan uyarlanan İnsan Sesi, Swinton’ın canlandırdığı karakterin bir balta satın almasıyla başlıyor ve sonrasında tek bir mekânda aynı evde geçiyor. Swinton, henüz ayrıldığı sevgilisiyle telefonda konuşuyor ve bir yandan evdeki eşyaları karıştırırken duygudan duyguya geçiş yapıyor.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Senaryo: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Tilda Swinton, Agustín Almodóvar, Miguel Almodóvar, Pablo Almodóvar, Diego Pajuelo, Carlos García Cambero

Filmin Türü: Kısa Film

Orijinal Adı: The Human Voice

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 30 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.07.2021

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