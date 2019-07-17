İnsan tacirinden şok sözler
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MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Kos
adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" demesi 'pes' dedirtti.
39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs "göçmen kaçakçılığı suçundan" tutuklandı.
İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti. - MUĞLA
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