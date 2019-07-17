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İnsan tacirinden şok sözler

5 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı.

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MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" demesi 'pes' dedirtti.

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs "göçmen kaçakçılığı suçundan" tutuklandı.

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti. - MUĞLA
Yunanistan, Bodrum, Muğla, Kos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
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