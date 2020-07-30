İnsan ticareti ile mücadele için "Sesim sen ol" çağrısı - Son Dakika

İnsan ticareti ile mücadele için "Sesim sen ol" çağrısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan "Sesim Sen Ol" videosunda, YİMER 157'ye yapılacak ihbarların, mağdurların hayatının korunmasındaki katkısı anlatıldı.

İnsan ticareti ile mücadele için

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırlanan "Sesim Sen Ol" videosunda, YİMER 157'ye yapılacak ihbarların, mağdurların hayatının korunmasındaki katkısı anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında, GİGM tarafından yürütülen faaliyetler ile Türkiye'nin insan ticareti ile mücadelesinde toplumsal farkındalığın arttığı, projeler ile, mücadelenin toplum geneline yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.

"İnsanlığa karşı işlenen suçlar" arasında yer alan insan ticaretinin modern kölelik olarak kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, "İnsan ticareti, geçmişteki kölelikten farklı olarak günümüzde, özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde mağdurlardan yararlanılarak, daha çok, insanların cinsel ve emek sömürüsü olarak, çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada bu sömürüye son verilmesi için etkin mücadele verip toplumda bu konuya farkındalık yaratıp mağdurların kurtulması ve onlara destek sağlanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İnsan ticareti suçunda, faydalanmanın konusunun insan olması nedeniyle toplumsal farkındalık ile mağdurların kurtulmasını sağlamanın herkesin elinde olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda, insan ticareti ile mücadelenin ekonomik, sosyal, psikolojik önlemleri gerektirmekle birlikte, bu suçun faillerini bulmanın ve cezalandırmanın, suçun mağdurlarını da tespit etmenin, kurtarmanın ve korumanın önemine işaret edildi.

İnsan ticareti ile mücadele için yürütülen projeler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün insan ticareti mağdurlarının tespiti, korunması ve mağdurlara sağladığı destekler ile mağdurların hayatlarına dokunmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, insan haklarına ve onuruna karşı işlenmiş bir suç olan insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, mağdurların hayatını değiştirirken kamuoyunun konuya olan hassasiyetini ve dikkatini arttırmayı hedeflediği aktarıldı.

Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti ile mücadele amacıyla geliştirdiği iş birliklerinin, mücadelenin daha geniş kesimlerce sahiplenilmesini sağladığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'de bu alandaki çalışmalar için yetkilendirilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yürüttüğü projelerle insan ticareti mağdurlarının hayatına dokunurken, toplumsal farkındalığı arttırmak üzere de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Bu projelerin başında, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faydalanıcı kurum, Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği İçin Teknik Destek Projesi'nin (Göç ve Sivil Toplum) geldiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında, insan ticareti ile mücadelede önleme çalışmalarının güçlendirilmesi için tüm kamuoyuna yönelik farkındalık kazandırıcı çalışmalar ile konuya ilişkin ihbar mekanizmalarının tanıtımlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede hayata geçirilen iletişim çalışmaları ile Birleşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak belirlenen 30 Temmuz'da, insan ticareti ile mücadeleye toplumun nasıl katkı sunabileceğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. 'Sesim Sen Ol' sloganının kullanıldığı iletişim çalışmaları ile bireylerin ihbar mekanizmalarını kullanarak insan ticaretine konu olan mağdurların hayatını değiştirebileceği vurgulanıyor. Projenin iletişim çalışmalarının bir parçası olarak, New York'un dünyaca ünlü gösteri merkezi Broadway'de Türkçe sahnelenen ilk Türk oyunu Kanlı Nigar'da başrol oyuncusu olan Fadik Sevin Atasoy ile bir araya gelindi.

Ünlü oyuncu, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nde yayımlanacak videoda insan ticaretine konu olan bir mağdurun hikayesini anlatarak, YİMER 157'ye yapılacak ihbarların, insan ticaretine konu olan mağdurların hayatının korunmasındaki katkısına dikkat çekti."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan ticareti ile mücadele için 'Sesim sen ol' çağrısı - Son Dakika
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