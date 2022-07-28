İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı

28.07.2022 13:19
İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde "Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi" düzenlendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde "Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi" düzenlendi.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen zirvede bir konuşma yapan BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, BM üye devletlerinin 2013'te, insan ticareti mağdurlarının durumu hakkında farkındalığı artırmak, haklarının geliştirilmesi ve korunması için 30 Temmuz'u "Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü" olarak belirleyen kararı kabul ettiğini belirtti.

İnsan ticaretinin ciddi şekilde insan haklarını ihlal eden bir süreç olduğunu ifade eden Leclerc, "BMMYK özellikle bu suçun insani sonuçlarına dikkat çekerek insan kaçakçılarının belirlenmesi ve cezalandırılmasının ötesinde insan hakları odaklı bir yaklaşımla risk altındaki insan ticareti kurbanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi önlemler alma çağrısı yapıyor." dedi.

Leclerc, insan ticaretine maruz kalmış kişilerin çeşitli nedenlerle zulme uğrama ya da zarar görme korkusu bulunabileceğini belirterek, "Devletler bu bağlamda insan ticaretiyle mücadele faaliyetinde bulunan makamlar ile uluslararası koruma sağlamaktan sorumlu makamlar arasında uygun ve etkili bir sevk mekanizmasının mevcudiyetini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

BMMYK'nin mültecilerin ve vatansızların insan ticaretine maruz kalmasını önlemek, mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak ve vatansız kalanların vatandaşlık durumunu belirlemek gibi faaliyetler yürüttüğüne dikkati çeken Leclerc, devletlerin insan merkezli politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Leclerc, mültecilerin korunması, insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti mağdurlarının korunmasın yönelik çabaları desteklemek için BMMYK ve Göç İdaresi Başkanlığının iş birliğini artırdığını belirterek, "İş birliğimizin hedefi kişilerin insan tacirlerinin kurbanı olmasını engellemek ve insan ticaretinin mağdurlarına zaman zaman kaynak ülkede de olmak üzere maruz kalacakları riskler karşısında gerekli koruma desteğini vermek." dedi.

"Konu sürekli güncellik arz etmektedir"

Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı da konuşmasında, insan ticareti suçunun ilk ortaya çıktığı dönemlerden bugüne, hem mağdurların profili hem de sayısı bakımından giderek genişleyen bir nitelik kazandığını ve organize suç örgütlerine ciddi bir ekonomik kaynak sağlayan önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

İnsan ticaretinin en önemli özelliğinin, toplumların en kırılgan ve savunmasız gruplarını hedef alarak dil, din, uyruk, cinsiyet, çocuk veya yetişkin ayrımı olmaksızın evrensel bir nitelik taşıdığını söyleyen Yazıcı, "Sosyal ve ekonomik gelişmelere karşı çok çabuk uyum sağlayabilen bir olgu olması dolayısıyla insan ticareti suçu pek çok farklı formda kendini yeniden üretebilmekte ve bundan dolayı konu sürekli güncellik arz etmektedir." diye konuştu.

Yüzde 71'ini kadınlar oluşturuyor

TİHEK Başkan Yardımcısı Alparslan Öğüt ise köleliğin modern bir görünümü olarak insan ticaretinin, günümüzde yaygınlaşan göç hareketlerinin de etkisiyle dünya üzerinde sayıları milyonlarla ifade edilen insanın mağduriyetine sebep olan bir insanlık suçu ve insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2017'de yayımlanan "Modern Kölelik Üzerine Küresel Tahminler" isimli raporda, dünya genelinde 40,3 milyon muhtemel insan ticareti mağdurunun olduğunun belirtildiğini aktaran Öğüt, şu bilgileri verdi:

"Aynı raporda, 40,3 milyon muhtemel mağdurun yüzde 71'ini kadınların oluşturduğu ve her 4 mağdurdan birinin çocuk olduğu ifade edilmektedir. Yine Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla Mücadele Ofisi'nin 2021 Küresel İnsan Ticareti Raporuna göre, 2018 yılında dünya genelinde tespit edilen her 10 mağdurun yaklaşık 5'inin yetişkin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu ifade edilmektedir."

YORUMLAR
500
İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı BM Özel Raportörü Alsalem, Türkiye'nin kadına şiddet konusunda son 15 yılda önemli adımlar attığını belirtti BM Özel Raportörü Alsalem, Türkiye'nin kadına şiddet konusunda son 15 yılda önemli adımlar attığını belirtti BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu BM: Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin hızla çalıştırılması Türkiye'nin desteğiyle mümkün oldu
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:55 Altılı masanın cevaplamadığı 20 soruyu ısrarla soran Mehmet Ali Çelebi: Cumhur İttifakı daha fazla güven veriyor
12:46 Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
12:20 Koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Vuhan yeniden karantinaya alındı
12:06 Fenerbahçe'nin yeni yengesinin Instagram pozlarına beğeni yağdı
11:52 Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi
11:41 Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı
11:38 AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın askeri törenle karşılayan karakol komutanı görevden alındı
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:27 İmam Halil Konakçı, kendisine karşı olan İhsan Eliaçık'a tepki gösterdi: Şeytan bu konuşunca susuyordur
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 13:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: İnsan ticaretiyle mücadele, 3 kurumun düzenlediği zirvede masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement