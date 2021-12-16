İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

16.12.2021 00:11
İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkanlığımız, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığınca "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı" 14 Aralık 2021 tarihinde Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkanlığımız, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığınca "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı" 14 Aralık 2021 tarihinde Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail ÇATAKLI başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Başkanımız Dr. Savaş ÜNLÜ ve Uluslararası Koruma Genel Müdürümüz Muhammet Selami YAZICI ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda; İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanımız Osman KORAMAZ; 2020 kararlarının değerlendirilmesi, insan ticareti mağdurlarına verilen destek hizmetleri, insan ticareti mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişimi ve istatistikler konulu başlıklarının ele alındığı bir sunum gerçekleştirdi. Karar tekliflerinin Kurula sunulmasının ardından görüş ve öneriler doğrultusunda 2021 yılı Kurul kararları alınarak toplantı sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

14 Aralık, Savaş, Şehit, Kamu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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