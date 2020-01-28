İnsan Vakfı, depremzedelere yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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İnsan Vakfı, depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

6 saat önce

İnsan Vakfı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

İnsan Vakfı, depremzedelere yardımlarını sürdürüyor, System.String[]

İnsan Vakfı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenenlerin genel durum tespitinin ardından yardım faaliyetlerine başlayan vakıf, kurduğu aşeviyle depremzedelere her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Vakıf, Elazığ'ın yanı sıra Malatya sınırına yakın Kayapınar ve Uslu köylerinde de yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yardım Kuruluşu Birim Başkanı Sezgin Kızılkoca, başlattıkları yardım seferberliğine işaret ederek, "Her gün binlerce aileye aşevimizden sıcak yemek yardımı sağlayarak depremzedelerin yaralarını saracağız. Bölgedeki yardımlarımız ihtiyaca ve bağışçılarımızın yönlendirmelerine göre artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, yardımlarla ilgili www.insanvakfi.org.tr adresinden bilgi alabiliyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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