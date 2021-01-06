İnsan Vakfı el emeği göz nuru ürünleri paketledi - Son Dakika

İnsan Vakfı Hanımlar Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kış ve örgü kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Suriye kamplarına ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere paketlendi.

İnsan Vakfına Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen el emeği göz nuru atkı, bere ve eldivenler, yola çıkarılmak üzere paketlendi. Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde bir araya gelen vakfın gönüllüleri, kışlık ürünleri gruplara göre paketledi.

Örülen atkı ve berelerin yanı sıra, yardım kolilerinde yelek, bot ve montlar da yer aldı.

Yardım kampanyası kapsamında paketlenen kışlık kıyafetlerin, Lübnan'daki Suriye kampına, Suriye sınırındaki kamplara ve Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderileceği belirtildi.

İnsan Vakfı Hanımlar Yardım Koordinatörlüğü Başkanı Nisanur Irız, Türkiye'nin her bir ilinden yardım kampanyasına katılım olduğunu belirterek, "Kampanyamıza Kasım ayında başladık. 7'den 70'e herkes kampanyaya destek verdi. Örgü örebilenler örüp yolladı, öremeyenler ise bizi aradılar, satın alıp göndermek istediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Kış kampanyası ve örgü kampanyasını birleştirip toplanan yardımları 10 gün sonra yola çıkaracaklarını belirten Irız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Savaşlar, doğal afetler, pandemi sebebiyle yaşanan işsizlikler, yoksulluğu arttırdı. Artan yoksulluklardan himayesiz kadınlar ve yetim çocuklar da ciddi oranda etkilendi. Dünyanın bu acı tablosuna merhem olabilmek adına bir kampanyaya çıktık. Türkiye'nin her tarafında ve her vatandaşımızın evlerinden katkı sağlayabileceği, maddiyattan çok emeğe ve gönüllülüğe talip olduğumuz örgü kampanyamızı iyilik severlerimizin hizmetine sunduk. Binlerce takım örgü elimize ulaştı. Gelmeye de devam ediyor. Özellikle İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı teşkilatlardan çok ciddi destek görmüş olduk."