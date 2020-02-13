İnsan Vakfı, Filistinlilere destek için 50 bin zeytin fidanı dikecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsan Vakfı, Filistinlilere destek için 50 bin zeytin fidanı dikecek - Son Dakika

İnsan Vakfı, Filistinlilere destek için 50 bin zeytin fidanı dikecek

6 saat önce

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, "Bir fidan, bir hayat" kampanyasıyla Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere destek amacıyla 50 bin zeytin fidanı dikecek.

İnsan Vakfı, Filistinlilere destek için 50 bin zeytin fidanı dikecek, System.String[]

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, "Bir fidan, bir hayat" kampanyasıyla Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere destek amacıyla 50 bin zeytin fidanı dikecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, zeytin üretimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için en önemli gelir kaynağı. İsrailli yerleşimciler tarafından tahrip edilen, yerinden sökülen ve ateşe verilen zeytin ağaçları bu topraklar için sembol özelliği taşıyor.

Kudüslülere yapılan saldırılara "dur" demek için yola çıkan İnsan Vakfı, 50 bin fidan dikimini gerçekleştirmek amacıyla kampanya başlattı.

Kampanyayla arazisi ekilmeye müsait olan Müslümanların talebi üzerine, zeytin fidanı dikilerek geçimlerine katkı sağlayıp topraklarını daha verimli kullanmaları amaçlanıyor.

Vakfın, başlattığı "Bir fidan, bir hayat" kampanyasına destek vermek isteyenler, Kuveyt Türk İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı IBAN numarası TR09 0020 5000 0936 4683 9000 05 numarasına bağışta bulunabilir, ya da internet sitesi üzerinden online bağış yapabilir.

Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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