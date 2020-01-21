Son Dakika › Güncel › İnsan Vakfı, İdlibli ailelere acil yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
İnsan Vakfı, İdlibli ailelere acil yardım malzemesi gönderdi
6 saat önce
İnsan Vakfı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan ailelere acil yardım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:48 Kaynak: AA
İnsan Vakfı, Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda yaşayan ailelere acil yardım malzemesi gönderdi.
Vakıftan yapılan açıklamada, İdlib'de sivil kayıpların her gün arttığı belirtilerek, saldırılardan kaçmaya çalışarak Türkiye sınırı yakınlarına gelen İdliblilerin kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi verdiği anlatıldı.
Bölgede acil yardım, gıda, barınma ve hijyen sorunu yaşandığı aktarılan açıklamada, "Savaşın ilk günlerinden bu yana ülkemizin merhamet elini Suriyeli mazlumlara ulaştıran İnsan Vakfı, bağışçılarının desteği ile hızlı bir şekilde ihtiyaç bölgesine ulaşarak acil yardıma devam ediyor." denildi.
Son Dakika ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Son Dakika: Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi