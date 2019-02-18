Son Dakika Haberleri: İnsan Vakfı'ndan "Seçmen" Açıklaması

İnsan Vakfı'ndan "Seçmen" Açıklaması

1 saat önce

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), "Üsküdar'da, AK Parti'li 2 meclis üyesine ait 3 evde 122 seçmen" başlıklı haberin içeriğindeki bir adresin İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu olduğunu ve buradaki 76 öğrenciden 64'ünün seçmen listelerinde...

İnsan Vakfı'ndan
İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), " Üsküdar'da, AK Parti'li 2 meclis üyesine ait 3 evde 122 seçmen" başlıklı haberin içeriğindeki bir adresin İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu olduğunu ve buradaki 76 öğrenciden 64'ünün seçmen listelerinde isimlerinin bulunduğunu açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Üsküdar'da, AK Parti'li 2 meclis üyesine ait 3 evde 122 seçmen" başlıklı, sosyal medya kaynaklı ve bir kısım ulusal medya tarafından da kullanılan haberin detaylarında geçen Bulgurlu Mahallesi, Yerlioğlu Sokak'taki adresin ev değil, bina olduğu belirtilerek, söz konusu yerin İnsan Vakfı Bulgurlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu olduğu anlatıldı.

Bu binanın vakıf malı olduğu ve herhangi bir şahsa ait olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci yurdunda barınan, seçmen vasfını haiz 76 öğrenciden 64'ü, seçmen listelerinde yer almıştır. Ayrıca 2 yıldır faaliyet gösterilen yurt binasında geçmiş dönemlerde hiçbir seçmen kaydının bulunmaması da gayet normaldir.

Vakfımız, her seçim sürecinde görüldüğü gibi ülkemizin huzur ve emniyetini bozacak, provokatif eylemler ve haberler aracılığı ile siyasi rekabette haksız kazanç elde etmeye çalışan her kesimin ve grubun karşısındadır. Hakkı ve adaleti savunan misyonumuza halel getiren, bu haberin içeriğinde olmaktan büyük üzüntü duyduk.
Araştırmadan, soruşturmadan bunu yayınlayan medyayı da esefle kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

AK Parti, Üsküdar, Güncel
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