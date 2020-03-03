İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı - Son Dakika

İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı

6 saat önce

İnsan Vakfı, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye giden düzensiz göçmenlere gıda yardımında bulundu.

İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı, System.String[]

İnsan Vakfı, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye giden düzensiz göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında bekleyen düzensiz göçmenlere gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yardım Birimi Başkanı Sezgin Kızılkoca, şunları kaydetti:

"Sınırdaki mülteciler için başlatmış olduğumuz yardım seferberliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bunların dağıtımını bizatihi Türkiye- Yunanistan arasında yer alan İpsala Sınır Kapısı'nda tampon bölgeye giderek gerçekleştirdik. Orada gördüğümüz manzara yürek yakıcıydı. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren çadırlarda kalan insanların durumu bizi çok etkiledi."

İpsala, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı
Sınırı geçen göçmen: Vurmasınlar diye çocukları hususi havaya kaldırdık, yine vurdular Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Vakfı'ndan sınırda bekleyen göçmenlere gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]