İnsan Vakfı, orman yangınlarından etkilenen bölgelere destek için kermes düzenledi - Son Dakika

İnsan Vakfınca düzenlenen kermesten elde edilen gelir, orman yangınlarından etkilenen bölgelere gönderilecek.

Eyüpsultan'da Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde "Kardeşlerimiz için acil yardım" kampanyası kapsamında düzenlenen kermeste giyim, züccaciye, oyuncak ve gıda ürünleri satışa sunuldu.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Irız, AA muhabirine, yangınlardan etkilenen ve evleri yanan ailelere destek olmak için çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Yangın bölgesinde yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalara destek olduklarını belirten Irız, şimdi de Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde kermes organize ettiklerini, buradan elde edilecek gelirin yangın bölgesindeki vatandaşlara gönderileceğini ifade etti.

Irız, yardım kampanyasına destek olmak isteyenlerin ayrıca vakfın web sitesinden bağış yapabileceğini kaydetti.