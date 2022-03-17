İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak

17.03.2022 15:02
İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak

İnsan Vakfı, "Ramazan Bir Olsun" sloganıyla 20 ülkede çalışmalarını yürütecek.

İnsan Vakfı, "Ramazan Bir Olsun" sloganıyla 20 ülkede çalışmalarını yürütecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanda başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için hazırlıklar sürüyor.

İnsan Vakfı, "Ramazan Bir Olsun" sloganıyla başlattığı yardım seferberliği kapsamında, hayırseverlerden gelen kumanya bağışı ile zekat, adak, akika, şükür kurbanı, bayramlık, fitre ve fidye yardımlarını muhtaçlara ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş, son 2 yıldır ramazan ayının salgının etkisiyle buruk geçtiğini, birlik ve beraberlik ikliminin sosyal mesafeli bir şekilde yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.

Bu yıl ise özlenen eski ramazan iklimine dönüşün başladığını kaydeden Aktaş, "Bağışçılarımızın da desteğiyle ramazan boyunca sofralarımızı, gönüllerimizi, umutlarımızı bir araya getireceğiz. Yaklaşık 20 ülkede yapılacak iftarlarda kardeşlerimizle buluşup, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek iftar sofralarına katkıda bulunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, 3 kıta ile 20 ülkede kurulacak sofralara 50 lira katkıda bulunarak 1 kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

Yardım kampanyasına "insanvakfi.org.tr" üzerinden bağış yapılabilecek.

YORUMLAR
500
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği düzenlendi Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında Nevruz etkinliği düzenlendi Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi açılış töreni Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi açılış töreni

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement