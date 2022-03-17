İnsan Vakfı, ramazanda 20 ülkede yardım yapacak - Son Dakika

İnsan Vakfı, "Ramazan Bir Olsun" sloganıyla 20 ülkede çalışmalarını yürütecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ramazanda başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için hazırlıklar sürüyor.

İnsan Vakfı, "Ramazan Bir Olsun" sloganıyla başlattığı yardım seferberliği kapsamında, hayırseverlerden gelen kumanya bağışı ile zekat, adak, akika, şükür kurbanı, bayramlık, fitre ve fidye yardımlarını muhtaçlara ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş, son 2 yıldır ramazan ayının salgının etkisiyle buruk geçtiğini, birlik ve beraberlik ikliminin sosyal mesafeli bir şekilde yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.

Bu yıl ise özlenen eski ramazan iklimine dönüşün başladığını kaydeden Aktaş, "Bağışçılarımızın da desteğiyle ramazan boyunca sofralarımızı, gönüllerimizi, umutlarımızı bir araya getireceğiz. Yaklaşık 20 ülkede yapılacak iftarlarda kardeşlerimizle buluşup, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirerek iftar sofralarına katkıda bulunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, 3 kıta ile 20 ülkede kurulacak sofralara 50 lira katkıda bulunarak 1 kişinin iftarlığını karşılayabilecek.

Yardım kampanyasına "insanvakfi.org.tr" üzerinden bağış yapılabilecek.