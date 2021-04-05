İnsan Vakfı, ramazanda hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika

İnsan Vakfı, ramazanda hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

05.04.2021 15:43
İnsan Vakfı, ramazanda hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, System.String[]

İnsan Vakfı, "Kardeşliğini Hatırla, Sofranı Bağışla" sloganıyla ramazan için yardım seferberliği başlattı.

İnsan Vakfı, "Kardeşliğini Hatırla, Sofranı Bağışla" sloganıyla ramazan için yardım seferberliği başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerden gelen kumanya bağışı, zekat, adak, akika, şükür kurbanı, tebessüm paketi, fitre ve fidye yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Hayırseverler, zekat, fitre, fidye, sadaka, ayni ve nakdi yardımlarla kampanyaya destek verebilecek, bankaların internet sitesi ile vakfın internet sitesinin yanı sıra 0 212 534 41 61 numaralı çağrı merkezimizden de bağışta bulunabilecek.

Vakıf Başkanı Sinan Aktaş, Müslümanların yaralarını sarmanın ve onların ihtiyaçlarına koşmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ramazan kampanyasına destek vererek yetimlerinin yanında olan bağışçılara teşekkür eden Aktaş, yardımların ramazan boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Vakfı, ramazanda hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika


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