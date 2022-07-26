İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor

26.07.2022 15:44
İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor

İnsan Vakfı, Hamamönü'ndeki işletmesi Lugat Kitap Kahve'den sağladığı gelirle üniversite öğrencilerine eğitim bursu veriyor.

İnsan Vakfı, Hamamönü'ndeki işletmesi Lugat Kitap Kahve'den sağladığı gelirle üniversite öğrencilerine eğitim bursu veriyor.

Vakıf, Altındağ ilçesinin tarihi Hamamönü bölgesinde bulunan Lugat Kitap Kahve'yi Eylül 2021'de faaliyete başlattı.

"Kütüphane kafe" şeklinde düzenlenen kafede çok sayıda kitap ve plak bulunuyor. Kafenin üst katından sadece ders çalışmak isteyen öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrencilere burada çay ve kahve ücretsiz veriliyor.

Kafenin müşterileri, ihtiyaç sahipleri için "askıda kahve", "askıda sandviç" bırakabiliyor ve vakfın sosyal yardım projelerine bağışta bulunabiliyor.

Kafeden elde edilen gelir İnsan Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılıyor.

Kafede zaman zaman ney dinletisi de gerçekleştiriliyor.

Kadın girişimciler destekleniyor

Lugat Kitap Kahve'nin işletme müdürü Mertcan Türkmen, AA'ya yaptığı açıklamada, faaliyete geçen yıl başlatılan kafenin, vakfın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kafedeki gıda ürünlerinin kadın girişimcilere yaptırıldığını söyleyen Türkmen, şöyle konuştu:

"Ürünlerimiz anne eli değmiş gibi taze ve sıcak olsun istiyoruz. Bu nedenle yerel kadın girişimcilerimize destek olmak amacıyla onlarla beraber çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz ihtiyaç sahipleri için askıda kahve, sandviç bırakıyorlar. Vakfın diğer sosyal yardım projeleri için de bağış yapıyorlar. Böylece veren el alan eli görmüyor ve maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için daha rahat bir çalışma ortamı oluşuyor."

Türkmen, vakfın sosyal yardım ve eğitim projelerinin her geçen gün arttığını ve daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Altındağ Belediyesi'nde Yaz Akşamı Şenlikleri heyecanı Altındağ Belediyesi'nde Yaz Akşamı Şenlikleri heyecanı
Kaynak: AA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: İnsan Vakfının Hamamönü'ndeki kafesiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement