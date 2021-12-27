İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür - Son Dakika
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İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür

27.12.2021 03:20

İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür İnsan ve Sanat Dersleri'nde; "insanın sanatla olan ilişkisi", "sanatın çıkış noktası", "kainatın insanla olan irtibatı", "sanat dallarının kimlerde etkili olduğu" gibi konular ele alınıyor.

İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür İnsan ve Sanat Dersleri'nde; "insanın sanatla olan ilişkisi", "sanatın çıkış noktası", "kainatın insanla olan irtibatı", "sanat dallarının kimlerde etkili olduğu" gibi konular ele alınıyor. ESEV Genel Sanat Yönetmeni ve şair Abdülbaki Kömür, bu seminerinde gençlere sanata, hayata ve insana dair önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Etkinlik Türü: Sohbet

Etkinlik Tarihi: 28 Aralık 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 19: 00

Ömer Çelik ile Bahçevan Ömer Çelik sanatçı dostlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Programı www. sehirekrani. com veya Esenler Kültür Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Akif'in Çizgisi - 4 İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini sanatçıların resmettiği sergimize davetlisiniz.

Kurtuluş Savaşı'nın Kadın Kahramanı Halime Çavuş Kahramanlıık konseri, Sergi, Tiyatro Gösterimi. Toprakta hasadı toplayan da kadındır, ilimde çağları değiştiren icatların mucidi de, nesilleri kurtaracak...

Müzikli Söyleşi Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediğimiz konser, seminer, tiyatro ve söyleşiler tüm hızıyla sürüyor. Müzikli söyleşide Dr... .

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İnsan ve Sanat Dersleri - Abdülbaki Kömür - Son Dakika


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