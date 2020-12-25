İnsan ve Toplum dergisinin 10. yılında "Türkiye'de Akademik Yayıncılık" konuşuldu - Son Dakika

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından İnsan ve Toplum dergisinin 10. yılı münasebetiyle Türkiye'de Akademik Yayıncılık paneli gerçekleştirildi.

Etkinlik, pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak İLEM'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Panelde konuşmacı olarak "Akademik Yayıncılıkta Güncel Eğilimler" başlıklı sunumuyla Lütfi Sunar, "Akademide Tarz ve Kimlik" başlıklı sunumuyla Berat Açıl ve "Akademik Dergide Roller: Yazarlık, Editörlük ve Hakemlik" başlıklı sunumuyla Mahmut Hakkı Akın yer aldı.

İlk sunumu gerçekleştiren Sunar, akademik yayıncılığın bir yazı yayınlama mecrası olmasının yanı sıra akademik organizasyonlar için kilit noktası teşkil ettiğini vurgulayarak, 1980'de yılda yaklaşık 1 milyondan az makale yayımlanırken 2019'a gelindiğinde, 1 yılda yaklaşık 8 milyon makalenin yayımlandığına dikkat çekti.

Sunar, dünyada halihazırda 40 bine yakın akademik dergi olduğunun tahmin edildiğinden bahsederek, "Akademik süreçleri etkileyen bazı sistematik gelişmeler oldu. Bunlardan birincisi yayın havuzlarının doğuşları. Bu yayın sistemleri genellikle daha az hakemlik uygulamaları görüyor, basit bir intihal kontrolünden geçirerek yayın havuzlarına alıyorlar." dedi.

Berat Açıl de akademik yayıncılığın olmazsa olmaz özelliklerinden birinin istikrar olduğunu vurgulayarak İnsan ve Toplum dergisinin İLEM'in mirasını devraldığı için bu özelliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

İnsan ve Toplum dergisinin kimliğini oluşturan unsurlardan birini uluslararası kamuoyuna hitap ediyor olması olarak açıklayan Açıl, derginin Türkiye'de üretilen bilgiyi uluslararası kamuya doğru şekilde aktarabilmek amacıyla İngilizce makale yayımlama kararı da aldığına vurgu yaptı.

Açıl, İnsan ve Toplum dergisinin yönlendirici metinlere sahip olduğunu anlatarak, "Günümüze birtakım farklı tarzlar olmakla beraber, 'Bir Kitap Nasıl Değerlendirilir?' sorusuna dair çok net bir bakış açısı yoktu. İnsan ve Toplum dergisi bunu hem Türkiye'de hem de dünyada gidişata bakarak 'Temel Kurallar Nelerdir?' diye bir metin paylaştı." diye konuştu.

Berat Açıl, dergicilikte kimlik veya tarz oluşturmak maksadıyla yola çıkılamayacağını ancak sahih bir niyet ve zamanla kimlik ve tarzın oluşacağını ifade ederek sunumunu tamamladı.

Mahmut Hakkı Akın ise İnsan ve Toplum dergisinin akademik bir tarafı olmasına rağmen sürekliliğinin, klasik bir fakülte ve enstitü dergisi olmamasından kaynaklandığını anlattı.

Akademik dergiciliğin yetiştirici vasfına vurgu yapan Akın, "Üniversitelerde seminer dersleri olmasına rağmen akademik yazım konusunda hala problemler yaşanıyor. İnsan ve Toplum dergisi yazma konusunda da ciddi katkılarda bulunuyor. Ayrıca üniversitelerin sayısının artmasıyla akademik dergilerde de paralel olarak artış olduğunu görüyoruz. Sayının artmasıyla birlikte akademik dergilerde çeşitlilik de arttı." ifadelerini kullandı.

Panel, sunumların ardından soru-cevap kısmıyla devam etti.