İnsan Yiyenler Filmi - Son Dakika
Son Dakika Sinema İnsan Yiyenler Filmi - Son Dakika

İnsan Yiyenler Filmi

15 dakika önce

İnsan Yiyenler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İnsan Yiyenler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yedi kişilik bir arkadaş grubu, güzel bir hafta sonu geçirmek için göl kenarında bulunan tenha bir kamp alanına gider. Oldukça eğlenceli geçeceğini düşündükleri tatillerinde planlamadıkları durumlarla karşılaşan grup, kendilerini bir anda insan etinden yapılmış hamburger yerken bulur. Grubun insan etini yemeğe başlaması, onları teker teker avlayacak olan, acımasız bir doğaüstü varlığın çağrılmasına neden olur. Hapsoldukları ormandan kurtulmanın yolunu arayan grup, hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Kris Carr

Senaryo: Sam Fowler, Kris Carr, Sam Fowler

Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky, James Knapp, Megan Purvis, Benjamin Sarpong-Broni, Tony Manders, Annie Ray Williams, Samuel Freeman, Michael Haynes, Kim Spearman, Hannah Louise Howell, Martin Thomas, Anthony Wakefield, Debden Clarke, Abby Fowler

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Young Cannibals

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 17.07.2020


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Yönetmen, Williams, Annie, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:58 Kaynak: InterSinema.com
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