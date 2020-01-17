İnsan Yiyenler Filmi - Son Dakika

Yedi kişilik bir arkadaş grubu, güzel bir hafta sonu geçirmek için göl kenarında bulunan tenha bir kamp alanına gider. Oldukça eğlenceli geçeceğini düşündükleri tatillerinde planlamadıkları durumlarla karşılaşan grup, kendilerini bir anda insan etinden yapılmış hamburger yerken bulur. Grubun insan etini yemeğe başlaması, onları teker teker avlayacak olan, acımasız bir doğaüstü varlığın çağrılmasına neden olur. Hapsoldukları ormandan kurtulmanın yolunu arayan grup, hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalır.
Yönetmen: Kris Carr
Senaryo: Sam Fowler, Kris Carr, Sam Fowler
Oyuncular: Iacopo Paradisi, David Patrick Stucky, James Knapp, Megan Purvis, Benjamin Sarpong-Broni, Tony Manders, Annie Ray Williams, Samuel Freeman, Michael Haynes, Kim Spearman, Hannah Louise Howell, Martin Thomas, Anthony Wakefield, Debden Clarke, Abby Fowler
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Young Cannibals
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 17.07.2020
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