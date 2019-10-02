Son Dakika Haberleri: İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalında
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İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalında

1 saat önce

İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

İnsan Yönetimi Konferansı

İnsan Yönetimi Konferansı "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ankara Swiss Otel'de düzenlenecek 20'nci İnsan Yönetimi Konferansı'nın yayını, şirketin iletişim sponsorluğunda "Türksat Tanıtım" kanalından gerçekleştirilecek.

İş hayatının stresli yüzünün yanı sıra, 'duygusal dayanıklılık' konusunun da işleneceği konferansta, ayrıca dünyada yaşanan değişimler doğrultusunda insan kaynakları alanında iyileştirme yapılabilecek alanlar ele alınacak.

Swissotel, Türksat, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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