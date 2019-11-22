Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, "Şirketteki en önemli kaldıraç insan kaynağı ve bu kaynağı nasıl kullandığımızdır. İnsanları doğru motive etmek çok önemli. Zaten yeni düzen artık bu sistem üzerine kurulu." dedi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününün açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı, kariyer hayatına ilişkin açıklamalarda bulunarak, tecrübelerini özellikle gençlerin yoğun olduğu katılımcılarla paylaştı.

Sabancı, kendisine göre, şirketteki en önemli kaldıracın insan kaynağı ve bu kaynağın nasıl kullanıldığı olduğunu söyledi.

İnsanları doğru motive etmenin çok önemli olduğunu dile getiren Sabancı, "Zaten yeni düzen artık bu sistem üzerine kurulu. Bir insanı kuruma davet ederken neyi bilmediğini de bilerek davet etmek gerekir. Kendinden daha iyi olan kişilerle çalışmak kurumu yüceltir." diye konuştu.

"Kongre katılımcı sayısı ve içerik anlamında güçleniyor"

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, bu yıl PERYÖN Kongre'de dünyanın bilgisi ve aklıyla, geleceğin vizyon ve cesaretini konuştuklarını belirterek, "Görünen o ki dünya, iklim değişikliği ile hiç olmadığı kadar meşgul. Yapay zeka, sunduğu pek çok avantajın yanı sıra insana akıllı öğrenme stratejisi ve yetkinliklerde yenilenmeyi şart koşuyor." dedi.

PERYÖN Kongre'nin her sene hem katılımcı sayısı hem de içerik anlamında daha da güçlendiğini dile getiren Öztınaz, kongrede konuşulan konular hakkında bilgi verdi.

Alınan bilgiye göre, dün açılışı gerçekleştirilen etkinlik, ikinci günüyle birlikte 50 oturumda yaklaşık 100 konuşmacıyı ağırladı.

Bugünün insanı ile geleceğin buluşmasını konu alan ve 3 bin kişinin takip ettiği kongrede, bilgi, değişim cesareti, öğrenme çevikliği, açık fikirlilik, yeni liderlik ve yaratıcılık alanlarında ilham veren konular konuşuldu.