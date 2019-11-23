Son Dakika Haberleri: İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar
Son Dakika Güncel İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar - Son Dakika

İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27'inci İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar.

İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27'inci İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi sona erdi. 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 100 konuşmacıyı ağırladı. Kongrenin ilk gününde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın Dolmabahçe Konferans Salonu'nda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG'nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,  Sabiha Gökçen Havalimanı'nı anlattılar. Yapılan sunumda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın nasıl şehir havalimanı kimliğine büründüğü, İnsan Kaynakları alanında yapılan etkinlikler ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul Zihinsen Engelliler Vakfı (İZEV) ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bilgiler verdiler. Yoğun ilgi gören konferans yaklaşık yarım saat sürdü. Konferans sonucunda Canan Soysal ve Ahmet Hakan Arslan'a katılımlarından dolayı plaket verildi.


Sabiha Gökçen, Hakan Arslan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı
70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:52:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnsan Yönetimi Kongresi'nde Sabiha Gökçen'i anlattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]