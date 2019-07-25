İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
'ın Dörtyol
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek şahsı kurtarmak için harekete geçti. Dalgalar
arasında zor anlar yaşayan şahsa ulaşmak için çok sayıda vatandaş el ele tutunarak zincir oluşturdu. İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
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