Son Dakika Haberleri: İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada
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İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada

1 saat önce

İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar.

İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada
Hatay'da denizde dalgalara kapılan kişi film sahnelerini aratmayacak şekilde kurtarıldı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sahilde bulunan vatandaşlar arkaya yükselen dalgalara aldırış etmeden boğulma tehlikesi geçiren ve kimliği öğrenilemeyen şahsı kurtarmak için harekete geçti. Dalgalara arasında kalarak zor anlar yaşayan kişiye sahilde bulunan çok sayıda vatandaş el ele tutunarak dalgalara aldırış etmeden ulaşmaya çalıştı. İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı.
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada
Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
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