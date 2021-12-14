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İnsana En Yakın Robotik Yüz: Adran - Son Dakika

İnsana En Yakın Robotik Yüz: Adran

14.12.2021 10:09
İnsana En Yakın Robotik Yüz: Adran

Robocop'tan Ex Machina'ya kadar birçok filmin ana karakteri oldu insansı robotlar.

Robocop'tan Ex Machina'ya kadar birçok filmin ana karakteri oldu insansı robotlar.

Son yıllarda en bilinen insansı robot Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen Sophia'ydı. Malum, Suudi Arabistan "kadın robot"a vatandaşlık bile vermişti.

İnsansı robot teknolojisiyle tanınan Engineering Arts, gelecek ay Las Vegas'taki CES 2022 Fuarı'nda tanıtacağı Adran'ın ilk videosunu internet sitesinde yayınladı.

Adran'ın en büyük özelliği, insan yüzüne en yakın robot yüz olması…

EN GERÇEKÇİ İNSANSI ROBOT: AMECA

Yüzünde 22 aktütör olan Adran'ın kameraya gülümsediği, gözlerini kırptığı görülüyor.

Engineering Arts bu ayın başında en gerçekçi insansı robot Ameca'yı tanıtmıştı.

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İnsana En Yakın Robotik Yüz: Adran

Suudi Arabistan, Hong Kong, Robocop, Robot, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İnsana En Yakın Robotik Yüz: Adran - Son Dakika


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