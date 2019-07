"İnsana ve gençliğe dair çok şey yapıyoruz"

Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, eğitim, kültür ve sanat alanında birçok proje yürüttüklerini ifade ederek, "İnsana ve gençliğe dair çok şey yapıyoruz. Yaptıklarımızı anlatmak konusunda bazen zorluk çekiyoruz." dedi.

Darıcı, gazetecilerle bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında Ankara Ülkü Ocaklarının eğitim, kültür, çevre ve sanat alanında gençlere yönelik faaliyetlerini anlattı.

Türk gençlerinin kötü alışkanlıklara yönelmemesi ve daha iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamanın asıl amaçları olduğunu söyleyen Darıcı, Türk gencinin harici ve dahili bütün tehditlere karşı bilinçli şekilde yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Darıcı, Ankara Ülkü Ocaklarında yürütülen faaliyetlerin gençleri fiziksel ve ruhsal olarak geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Darıcı, "Amacımız tamamen Türk çocuklarına, dünyadaki yaşıtlarıyla yarışabilecekleri bir ortam sunmak." dedi.

Gençlerde milli bir farkındalık geliştirmek istediklerini belirten Darıcı, ülke genelinde bu amaç doğrultusunda hayata geçirdikleri projeleri aktardı.

Ankara Ülkü Ocakları bünyesinde Genç Kalemler Yazarlar Okulu açıldığını ifade eden Darıcı, burada gençlere verilen eğitimler sonrasında sertifika dağıtıldığını belirtti.

Okulların tatile girmesinin ardından Aziz Sancar yaz kamplarının kurulduğunu belirten Darıcı, "Bu kamplarımızda Kur'an-ı Kerim, badminton, futbol kursları, drama atölyeleri, doğa temizliği gibi faaliyetler yer alıyor. Çevrede bulunan parkların temizliği konusunda çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Birçok alanda ve her kesimden vatandaşa uygun yayınlar çıkarıldıklarını ifade eden Darıcı, çevrenin korunması ve sanatla ilgili de etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Ülkü Ocaklarına karşı bir ön yargının olduğunu söyleyen Darıcı, "Biz insana ve gençliğe dair çok şey yapıyoruz. Yaptıklarımızı anlatmak konusunda bazen zorluk çekiyoruz. Doğru binlerce şey yapıyoruz ama bunların kamuoyunda duyurulması konusunda belki imkanlar kısıtlı belki de bizden kaynaklı sıkıntılar var. Yanlış algıyı değiştirmek için elimizden gelen gayreti sergileyeceğiz." diye konuştu.

"ODTÜ'de niyet ağaç değil"

ODTÜ'deki Kavaklık bölgesinde planlanan yurt inşaatını durdurmak için yapılan eylemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Darıcı, buradaki grupların amacının ağaçları korumak olmadığını söyledi.

Darıcı, "Orada bir grup var, dertleri ağaç değil. Keşke ODTÜ'de ağaçlar noktasında isyan eden grup DHKP-C terör örgütünün Ankara sorumlusu ODTÜ ormanlarında yakalandığında da aynı tepkiyi verebilseydi. Niyet burada esasında ağaç değil. " ifadelerini kullandı.

Kavaklık bölgesinde bulunan grupların eğitimle, öğretimle ve bilimle ilgili olmadıklarını savunan Darıcı, "Ben bu arkadaşların ne dediklerini on sefer düşünüyorum. Bu arkadaşların her dediğine inanmıyorum." dedi.

