İnsandan hayvana, hayvandan insana geçmiyor

COVID-19'un hayvana bulaşmadığını nasıl biliyoruz?



Önce Hong Kong'daki iki köpekte, sonra Belçika'da bir kedide testlerin pozitif çıkması endişeye yol açtı. 12 Şubat-12 Mart arasında, ABD'nin çeşitli eyaletleri ve Güney Kore'den solunum ve sindirim şikayeti olan 4 bine yakın kedi ve köpekten alınan numuneler incelendi. Sonuç: Tüm örnekler negatif. Bu kadar çok sayıda insan COVID-19'a yakalanmışken evcil hayvanlara bulaşmanın çok daha fazla olması gerekirdi. Virüs, kedi ve köpeklerin vücutlarına kontamine olmuş gıdaları yemeleri veya sahiplerini yalayarak tesadüfen girmiş olabilir ve girdiği gibi sindirim sisteminden atılmış olabilir. (Veteriner Tarkan Özçetin)



Ellerinde kanıt, çalışma var mı?



Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), kedi ve köpeklerin hastalığa yakalanabilecekleri ve yayabileceklerine dair bir kanıtın olmadığını deklare etti.



Sokaklar boşaldı, sokak hayvanlarını nasıl koruyacağız?



Sadece kedi ve köpekler değil, kuşlar, güvercinler, serçeler, martılar ve daha niceleri aç susuz kaldı. Evimizin önüne bir kap mama, bir kap su koymak zor değil.