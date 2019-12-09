2019 yılını kapsayan İnsani Gelişme Endeksi açıklandı. Ülkelerin resmi istatistik kurumlarından elde edilen veriler ışığında hazırlanan insani gelişme endeksi 3 temel boyutta ortalama insani gelişme düzeyinin uzun vadeli takibi sonucunda oluşturuluyor. Sonuçlara göre, yeni nesil eşitsizlikler, eğitim, teknoloji ve iklim değişikliği konularının etrafında şekilleniyor.

Listedeki ilk sıra ise yine Norveç'in oldu. Gelişme düzeyinde onu İsviçre, İrlanda ve Almanya izledi. Listenin en altında bulunan ülkeler ise Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan ve Burundi. Endekse göre Türkiye de sınıf atladı. Türkiye'nin 2018'deki İnsani Gelişme Endeksi değeri 0,806 olarak hesaplandı. Bu değerle Türkiye, 189 ülke arasında 59'uncu oldu ve ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisinde yer aldı.

Türkiye, bir önceki listede 64'üncü olmuş ve "yüksek insani gelişme" kategorisine girmişti.

(İHA)