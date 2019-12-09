Son Dakika Haberleri: İnsani Gelişme Endeksi: Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girdi
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İnsani Gelişme Endeksi: Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girdi

6 saat önce

Türkiye, 2018 yılını kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak, 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Bu sonuçla Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girmeyi başardı

İnsani Gelişme Endeksi: Türkiye ilk kez

Türkiye, 2018 yılını kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak, 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Bu sonuçla Türkiye ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisine girmeyi başardı.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılı verileri baz alınarak hazırlanan ve İnsani Gelişme Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ni içeren "İnsani Gelişme Raporu 2019" yayımlandı.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:44 
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Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girdi
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