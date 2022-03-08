İnsani koridorun açıldığı Sumy'de ilk tahliyeler başladı - Son Dakika
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İnsani koridorun açıldığı Sumy'de ilk tahliyeler başladı

08.03.2022 12:00

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı.

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Sumy'deki ilk tahliyeler, kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından Ukrayna, Sumy'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Görüntülerde, Ukraynalıların otobüslerle çatışma bölgelerinden tahliye edildiği görüldü.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna tarafı ile yapılan anlaşma kapsamında insani yardım koridorlarını açılacağını ifade etti. Bakanlık açıklamasında Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol şehirlerinden sivilleri tahliye etmek insani koridorlar açacağını duyurarak tahliyelerin Belarus'un Gomel kenti üzerinden Rusya'ya doğru yapılacağını belirtti.

İnsani koridorun açıldığı Sumy'de ilk tahliyeler başladı
İnsani koridorun açıldığı Sumy'de ilk tahliyeler başladı

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Ukrayna, Harkiv, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsani koridorun açıldığı Sumy'de ilk tahliyeler başladı - Son Dakika


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