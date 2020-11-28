İnsanı mutlu eden gıdalar - Son Dakika

İnsanı mutlu eden gıdalar

28.11.2020 11:04
İnsanı mutlu eden gıdalar, System.String[]

Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür.

– Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.

Havaların soğumasıyla güneşin kendini göstermemesi bazı kişileri mutsuz ediyor. Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, soğuk havalarla birçok enfeksiyon hastalığının artığına da dikkat çekerek, mutluluğun formülünün yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söyledi. Mutluluk veren besinleri anlatan Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, bazı beslenme alışkanlıklarının kişileri mutsuz ettiğini belirterek önerilerde bulundu.

AZ SU TÜKETİMİ MUTSUZLUK NEDENİ

Toplum olarak az su tüketildiğini söyleyen Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitemizi düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Kahveyi aşırıya kaçmadan içmeliyiz. Asitli içecekler, meyve suları, çay su grubunda yer almıyor. 100 kilo olan bir kadın günlük 3 litre, erkek ise 3,5 litre su içmeli. 60 kiloda olan bir kadın 1,5-2 litre erkek ise 2-2,5 litre su tüketmeli. Suyu fazla içmek de zararlı çünkü vücuttaki bazı mineral dengesini bozuyor. Aşırı kafein tüketimi de mutlu olmamızı sağlayan minerallerin vücudumuzdan ayrılmasına neden olur. Bir tane filtre kahve, 2 Türk kahvesi, 2 de çay içtiniz bu günlük kafein ihtiyacınızı karşılıyor" diye konuştu.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ: YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

Uyku düzeninin kişinin psikolojisini etkilediğini belirten Dyt. Aksoylu, "İçinde serotonin olan gıdalar bizi mutlu eder. Yeterli ve dengeli beslenme bizi mutluluğa götürecek en önemli unsurdur. Makarna, tatlı, çikolata yemeği çok seviyoruz bunları dengeli tüketirsek zarar vermezler. Fakat şekerli gıdaları yüksek miktarda yersek mutsuz oluruz. Kakao oranı yüksek çikolata yerseniz mutlu olursunuz ancak fazla tüketirseniz mutsuz olursunuz" ifadelerini kullandı.

MUZ VE NAR TÜKETİN

Sebze ve meyvelerin çok iyi bir antioksidan olduğunu vurgulayan Dyt. Aksoylu, "Vitamin ve mineral kaynağıdır, hepsi mutluluk verir. Bunların en başında muz geliyor, nar, yazın çilek, ahududu, böğürtlen, kivi de mutlu eder. Meyvelerin vitamin ve mineralinden yararlanmak için mevsiminde tüketmeliyiz. Kefir, yoğurt, ayran gibi probiyotik içeren ürünler de kişiyi mutlu eder" dedi.

PIRASA, BROKOLİ, KIRMIZI LAHANA…

Ispanakta depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit bulunduğunu anlatan Dyt. Aksoylu, "Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, pazı, brokoli, karnabahar, pırasa, kırmızı lahana, semiz otu tüketin. Kuruyemiş de yiyebiliriz ama dengeli olmalıyız çünkü kalorisi yüksek. Ceviz omaga-3 kaynağı, bağışıklığı güçlendirir. Hindi eti ve yulaf da yenmelidir" diye konuştu.

KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEK BAĞIŞIKLIĞI SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR

Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin bağışıklığı sistemini zayıflattığını aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Sabah simit veya poğaça yediyseniz yanına peynir ve yumurta ekleyin. Öğlen sebze tüketin, böyle dengelersek hem sağlığımız bozulmaz hem de zararsız olduğu için mutsuzluğun önüne geçilir. Yumurta en elzem besin kaynaklarımızdan biridir, her sabah tüketilebilir. Çok iyi bir protein kaynağıdır, tok tutar" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar
İnsanı mutlu eden gıdalar

İstanbul, Yumurta, Ceviz, Diyet, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İnsanı mutlu eden gıdalar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu         
09:37
Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı         
09:21
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti         
09:14
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 11:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanı mutlu eden gıdalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei