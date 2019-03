İnsanı Temel Alan Şeffaf Yönetim Anlayışıyla Hizmet Edeceğiz"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, anket çalışmaları neticesinde halkın istediği 53 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Köken, insanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.



AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, halkla bütünleşen şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Tüm hizmetlerde ve atacağımız her adımda halkımızın istekleri belirleyici olacak. Mimari, eğitim, ulaşım, sağlık dahil her konuda halkımızın görüşüne başvurarak en iyi hizmeti hayata geçireceğiz. Artık Eyüpsultan'da ortak akıl ve şeffaf yönetim hakim olacak" dedi.



Gençlere özel projeleriyle dikkat çeken Köken, spor, teknoloji, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki planlarıyla insan odakları olduğunu vurgulayarak çalışmalarının tamamında halkın sesine kulak vereceklerini belirtti.



AR-GE YAPTIRDI, HALKIN İSTEDİĞİ 53 PROJE HAZIRLADI



Yaptırdığı anketlerle, araştırmalarla fizibilite raporları çıkarttıklarını bildiren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Ar-Ge çalışmalarımız ve detaylı araştırmalarımız sonucunda uzman ekibimizle birlikte toplam 53 proje hazırladık. Eyüpsultan'da sosyal belediyecilik anlayışını getireceğiz. Sorunları önem derecesine göre sıraladık ve bu sorunlara en uygun çözümleri ürettik. Genci ihtiyarı, eğitimlisi eğitimsizi herkesi kapsayan projelerimizle geliyoruz" dedi.



İLÇE NÜFUSUNUN YARISI 25 YAŞIN ALTINDA



Şimdiye kadar genç nüfusun göz ardı edildiğine dikkat çeken Deniz Köken, şunları söyledi:



"40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüp Sultan Gençlik Kampı'nı hayata geçireceğiz. Ortak üretim ve öğrenme alanları inşa edeceğiz. Eyüp Sultan Gençlik Kampı projemizle konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik alanını gençlerimizin hizmetine sunacağız."



EYÜP STADI'NI EYÜPSPOR'UN KULLANIMINA AÇACAĞIZ



İlçede hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorunları sıralayan Köken, Eyüp Stadı'nı Eyüpspor'un kullanımına açacaklarına dikkat çekerek, "Okul, spor salonu ve yeşil alan yetersizliği, otopark sorunu, sokak aralarının darlığı hemen çözeceğimiz sorunların başında yer alıyor. Çocuklarımız liseyi bitirmeden bir dalda lisans sahibi olsun, spor yapsınlar, bir enstrüman çalabilsinler. Gençlerimize bu ortamı sağlayacağız. Eyüp Stadı'nı yeniden Eyüpspor'un kullanımına kazandıracağız. Sahamız, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otoparka sahip olacak. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi de gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri donanıma sahip olacak" dedi.



"EYÜPSULTAN TEKNOLOJİYİ ISKALAMAYACAK"



Dijital bir çağda yaşadığımızı vurgulayan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 21. yüzyıl Eyüpsultan'ında teknolojiyi ıskalamayacaklarının altını çizerek şu bilgiyi verdi:



"Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Boşa giden enerji, vatanımız için de birey için de kayıptır. Biz imkan sunup vatandaşımızın daha donanmılı hale gelmesini, inovasyonu, dijital gelişimi destekleyeceğiz. Bunun için Teknoloji Deneyimleme Merkezi açacağız. Bu merkezden sadece gençler değil, yediden yetmişe herkes faydalanacak." - İstanbul

