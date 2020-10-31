İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem - Son Dakika

İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem

31.10.2020 14:41
İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem, System.String[]

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kızılay şubesi işbirliğiyle kurulan İnsani Yardım Atölyesi'nin ikinci dönem açılış programı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Kızılay şubesi işbirliğiyle kurulan İnsani Yardım Atölyesi'nin ikinci dönem açılış programı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İnsani Yardım Atölyesi, yardım kuruluşlarında profesyonel olarak çalışmak ya da insani yardım alanında hizmet vermek isteyenlere yönelik sahada eğitim veriyor. İnsani Yardım Atölyesi, insani yardım sahasındaki temel bilgileri verme ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları tanıtma amacıyla eğitimler veriyor. Saha çalışmaları, raporlamalar ve müzakereler sonucunda verilecek olan sertifika ile katılımcılar insani yardım kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışma fırsatı bulabiliyor.

Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, İnsani Yardım Atölyesi Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir ve Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç katıldı. Düzenlenen programda Lisans ve Lisansüstü öğrencilere sertifikaları verildi

Programda konuşan İnsani Yardım Atölyesi Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir,  "İnsani Yardım Atölyesi sahasında ilk defa Türkiye'de gerçekleştiriliyor. İnsani Yardım Atölyesi Lisans, Yüksek lisan ve doktora öğrencilerinin katıldığı bir çalışmalar bütünü. İçerisinde araştırma, raporlama, saha çalışması ve bunlara benzer çalışmaların olduğu bir faaliyetler bütünü. Biz burada yetişen arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarla insani yardım kuruluşlarına istihdam edebilecekleri insan yetiştirmeye çalıştık. Aynı zamanda İnsani Yardım El Kitabı oluşturduk. Türkiye'nin insani yardım operasyonlarının her sahasına ayrı gözlem noktaları oluşturduk. Arkadaşlarımın insani yardımların tamamlayıcı faaliyetlerini de oluşturdu. Bunlar savunuculuk, sosyal uyum, gözlemleme, sosyalleşme ve insani diplomasi gibi insani yardımı tamamlayıcı faaliyetleri arkadaşlarımız bu atölye sayesinde çalıştılar. Pandemi döneminde dijital yöntemleri de kullanarak hemen her gün çalışma yaptık" dedi.

İnsani yardım kuruluşlarında çalışacak düzeyde insan yetiştirdiklerini belirten Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç, "Yaklaşık bir yıl önce İnsani Yardım Atölyesi çalışması başlattık. Bu atölyenin ana amacı insani yardım konusunda projeler gerçekleştirmek. Yaklaşık 100 gençle başladık. 180 gün boyunca her gün aktif olarak raporlamalar ve incelemeler yapıldı. Pandemiden dolayı yoğun bir şekilde online seminerler gerçekleştirildi. 20 arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı." diye konuştu.


İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem
İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem
İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem
İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem

Türk Kızılayı, Kağıthane, Cihangir, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsani Yardım Atölyesi'nde ikinci dönem - Son Dakika


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