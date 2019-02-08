İnsani Yardım Derneğinden Sasonlu Öğrencilere Kitap

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğince öğrencilere kitap dağıtıldı.

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğince öğrencilere kitap dağıtıldı.



İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, Sason merkezinde ve köylerde Kur'an kursları ve okullardaki bin öğrenciye temel dini bilgiler içeren kitap dağıttıklarını söyledi.



Atalay, kitapları gönderen İstanbul İmam Buhari Vakfına teşekkür ettiklerini dile getirerek, öğrencilere bu desteklerin süreceğini aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Namaz Kılmak İsteyen Yolcuyu Darp Eden Şoför ve Muavinin İşine Son Verildi

Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle