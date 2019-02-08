Son Dakika Haberleri: İnsani Yardım Derneğinden Sasonlu Öğrencilere Kitap

İnsani Yardım Derneğinden Sasonlu Öğrencilere Kitap

1 saat önce

Batman İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğince öğrencilere kitap dağıtıldı.

İnsani Yardım Derneğinden Sasonlu Öğrencilere Kitap, System.String[]
Batman İHH İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğince öğrencilere kitap dağıtıldı.

İnsani Yardım Derneği Sason Temsilcisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, Sason merkezinde ve köylerde Kur'an kursları ve okullardaki bin öğrenciye temel dini bilgiler içeren kitap dağıttıklarını söyledi.

Atalay, kitapları gönderen İstanbul İmam Buhari Vakfına teşekkür ettiklerini dile getirerek, öğrencilere bu desteklerin süreceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:32 Kaynak: AA

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