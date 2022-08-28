Hollanda'da Müslümanlardan Ter Apel köyünde aylardır dışarıda yatan sığınmacılara yardım

İnsani yardım kuruluşu Hollanda Hasene Derneği ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Güney ve Kuzey Hollanda bölgelerinin desteğiyle, aylardır Ter Apel köyündeki iltica başvuru merkezinin önünde yatan sığınmacılara kışlık elbise ve yorgan yardımında bulundu ve sıcak çorba dağıttı.

Hollanda Hasene Derneği ve IGMG, Güney ve Kuzey Hollanda bölgeleri, dün sosyal medya hesabı üzerinden Ter Apel köyünde aylardır dışarda yaşayan sığınmacılar için kışlık elbise ve yorgan yardımı çağrısında bulundu.

Çağrıyı gören ülkenin farklı kentlerinde yaşayan Müslümanlar, yardımların toplandığı Schiedam Yıldız İslam Merkezi camisine çok sayıda kışlık eşya getirdi.

Yaklaşık 30 gönüllü, toplanan eşyaları Ter Apel köyündeki sığınmacılara ulaştırdı ve sıcak çorba dağıttı.

Ter Apel köyündeki sığınmacı krizi

Ter Apel köyündeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken Hollanda Kızılhaç'ı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuş ve sonrasında gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Çadırların kaldırılmasına rağmen kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mülteci bahçede yatmaya devam etmişti.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde, geçen salı akşamı yaklaşık 700 kişinin Ter Apel'deki merkezin dışında sabahladığı aktarılmıştı.

Çadırların polis tarafından kaldırıldığı belirtilen haberde, yetkililerin iltica merkezi çevresinde çadır ve kamp malzemesi bulundurmayı yasakladığı belirtilmişti.

Ter Apel'deki iltica başvuru merkezinin spor salonunda 5 gün önce üç aylık bir bebek ölmüştü.

Hükümet iki gün önce orada bulunan sığınmacıları farklı kentlere dağıtma kararı almıştı.