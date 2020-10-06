İnsani yardım kuruluşu OXFAM, Yemen için yapılan bağışların azaldığını duyurdu - Son Dakika

İnsani yardım kuruluşu Oxfam, Yemen için yapılan bağışların azalmasının ülkedeki insani faaliyetleri olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu OXFAM'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, bağışçıların Yemen'de insani yardıma ihtiyacı olan 24,3 milyon insanın her birine günde yalnızca 0,25 dolar düşecek şekilde yardımda bulunduğu belirtildi.

Bu miktarın geçen yıl yapılan bağışın yarısından daha az olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu azalmanın dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin görüldüğü ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, bağışlardaki düşüşün 300 sağlık merkezindeki hizmetlerin azaltılmasının yanı sıra temel gıda maddelerinin ülke genelinde dağıtımında da azalmaya sebep olduğu ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.