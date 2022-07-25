İnsani Yardım Ortakları Fon Olmadığı İçin Somali'de Yardım Faaliyetini Durdurabilir - Son Dakika
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İnsani Yardım Ortakları Fon Olmadığı İçin Somali'de Yardım Faaliyetini Durdurabilir

25.07.2022 10:51
İnsani Yardım Ortakları Fon Olmadığı İçin Somali'de Yardım Faaliyetini Durdurabilir

MOGADİŞU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Pazar günü, insani yardım ortaklarının Somali'ye temel yardım programlarını fon olmaması nedeniyle durdurmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

MOGADİŞU, 25 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Pazar günü, insani yardım ortaklarının Somali'ye temel yardım programlarını fon olmaması nedeniyle durdurmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. OCHA, bir an önce fon bulunamaması halinde gıda yardımı, beslenme faaliyetleri, etkin sağlık bakım tedariki ve geçim desteği gibi programların askıya alınacağını söyledi. BM kuruluşunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da harekete geçmemenin maliyeti hakkında yayınladığı son raporunda, "Daha fazla Somalili acı çekecek ve son 10 yılda kaydedilen ilerleme kaybedilecek" dedi. Somali'de kuraklık nedeniyle ilan edilen acil durumun daha da kötüleştiği uyarısında bulunan OCHA, ülke nüfusunun yaklaşık yarısı demek olan 7,7 milyon kişinin insani veya korunma yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

OCHA'nın raporunda kuraklığın en az 7 milyon kişiyi etkilediği ve bunlar arasında azınlık grupları da dahil olmak üzere 918.000 kişinin su, gıda ve otlak aramak için evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. OCHA, "Tarım ve hayvancılık üretimi gerçekleşmez, gıda fiyatları yükselişine devam eder ve insani yardım en savunmasız kesimlere ulaştırılacak şekilde sürdürülemezse ülke 17 bölgede makul bir açlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor" dedi. BM daha önce, artan akut gıda güvensizliğinin önüne geçilmesi, can kaybının azaltılması ve açlık riskinin engellenmesi için en azından 2022 sonuna kadar insani yardımı ölçeğini artırarak sürdürmek amacıyla acil eylemin gerekli olduğu uyarısında bulunmuştu. OCHA, "Yardım ölçeği artırılmazsa kuraklık Somali'de kitlesel yer değiştirmelere, bulaşıcı hastalıklara ve koruma ihlallerine yol açacak" uyarısında bulundu. BM daha önce hiç görülmedik bir şekilde ardı sıra dördüncü yılda da kurak geçen yağmur mevsiminin, hızla yükselen fiyatların ve yeterli fonlamanın sağlanmadığı insani yardım hareketlerinin Somali'de felaket düzeyinde gıda güvensizliği, açlık ve hastalıkla karşı karşıya olan insan sayısında artışa neden olduğu uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsani Yardım Ortakları Fon Olmadığı İçin Somali'de Yardım Faaliyetini Durdurabilir - Son Dakika

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