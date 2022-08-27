Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İHH Edirne Temsilciliğinin binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler vakıf binasının tamamını sardı. Binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında binada maddi hasar oluştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, İHH, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Vakıf binasında yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.