Vakıf binasında yangın - Son Dakika
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Vakıf binasında yangın

27.08.2022 19:40
Vakıf binasında yangın

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliğinin binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İHH Edirne Temsilciliğinin binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler vakıf binasının tamamını sardı. Binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında binada maddi hasar oluştu. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, İHH, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vakıf binasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vakıf binasında yangın - Son Dakika
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