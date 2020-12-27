İnsani Yardım Vakfı'ndan terör mağduru 440 aile yardım - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca Siirt'te 440 yetim ve terör mağduru aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı.

İHH Siirt Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, dernek gönüllüleri ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelere yardım yapıldığını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle 2 haftada 440 ihtiyaç sahibi aileye yardım yapıldığını belirten Süzgün, şunları kaydetti.

"İHH olarak ihtiyaç sahibi aileleri gözetlemeyi sürdürürken daha önce belirlenen aileleri ihtiyaç sahiplerine bildirerek yardımları hazırladık. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan 53'ü Suriyeli, 79 yetim ve terör mağdur aileyi ziyaret ettik. Hayırseverlerin bağışladığı yardımları ailelerimize teslim ettik. Çocukları için kışlık mont ve bot ve ailelerin ihtiyaçlarına göre kuru gıda yardımlarımız devam edecek"

Yardımseverlerin desteklerini beklediklerini ifade eden Süzgün, bir hafta içinde Suriyeli vatandaşlara kömür yardımı da yapacaklarını sözlerine ekledi.