Son Dakika Haberleri: İnsani Yardımlar Yemen'e Ulaştırıldı

İnsani Yardımlar Yemen'e Ulaştırıldı

45 dakika önce

Yemen'de devam eden iç savaş sonucu mağdur olan bölgelerden biri olan Taiz'e Türkiye'den hayırseverlerin gıda ve yiyecek yardımları ulaştırıldı.

İnsani Yardımlar Yemen'e Ulaştırıldı, System.String[]
Yemen'de devam eden iç savaş sonucu mağdur olan bölgelerden biri olan Taiz'e Türkiye'den hayırseverlerin gıda ve yiyecek yardımları ulaştırıldı.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü ile kurulduğu günden beri faydalı hizmetler veren İhlas Vakfı başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan dernek açıklamasına göre, Türkiye'den gönderilen yardımlar yokluk ve yoksulluğun had safhada olduğu, kıtlık ve açlığın her geçen gün arttığı Taiz bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. - YEMEN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

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