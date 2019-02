"İnsanımızın Katkılarıyla Şehrimizi Ortak Akılla Yönettik"

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirirken, gelen talep ve önerilere de yerinde cevap vermeyi sürdürüyor. Başkan Karaosmanoğlu son olarak Başiskele Damlar Mahallesi'nde ki Çamlık site sakinlerine konuk oldu. Samimi geçen görüşmede Karaosmanoğlu, vatandaşımızın kentimizin daha güzele ulaşması için ortaya koyduğu fikirlere önem verdiklerini dile getirerek, "15 yıldır kulağımız her daim vatandaşımız da oldu. Attığımız her adımda STK'larımızın ve vatandaşlarımızın fikrini aldık" açıklamasını yaptı.

"BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDU"

Kocaeli'nin her alanda mutlu ve refah içerisinde yaşayan vatandaşlarıyla geleceğe yürümesi için 15 yıldır çalıştıklarını ziyaret sonrası yaptığı açıklamada dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Yatırımlarımıza adım atarken, insanımızı merkeze alarak hareket ettik. Bu bizim kırmızı çizgimiz oldu. Bundan dolayıdır ki insanımızın katkılarıyla şehrimizi ortak akılla yönettik" şeklinde konuştu.

"HİZMETLERİMİZİ KENTİMİZİN HER KÖŞESİNE YAYDIK"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 hedeflerimize yürürken halkımızın her alanda daha mutlu olması için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Çünkü insan bizim medeniyetimizin en kıymetli varlığıdır. Kadın, erkek, çocuk ve genç diyerek tüm hizmetlerimizi kentimizin her köşesine yaydık. Çevreden altyapıya, üst yapıdan eğitim, gençlik ve spor hizmetlerine kadar her alanda 15 yılda kentimizi ileriye taşıdık" diyerek sözlerini tamamladı.