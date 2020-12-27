İnsanın işini kutlayabilmesi - Son Dakika

İnsanın işini kutlayabilmesi

27.12.2020 07:40
İnsanın işini kutlayabilmesi, System.String[]

Bundan tam yedi yıl önce çalan bir telefonla Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde yeni bir iş sahibi olmuştum.Bu, iş hayatımı yeniden yapılandırdı.

Bundan tam yedi yıl önce çalan bir telefonla Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde yeni bir iş sahibi olmuştum.

Bu, iş hayatımı yeniden yapılandırdı. Bir fırsattı. Hayatta birey olma yolunda ve kendi ayaklarımın üstünde durma çabası açısından baktığımda iyi olacak hastanın ayağına doktor resmen koşarak gelmişti.

Karanlıkta Diyalog bir sosyal girişim projesi. Dünyanın 200'e yakın şehrinde denenmiş ve yaklaşık 20 kör ve bir o kadar da gören ekibiyle Türkiye'de de başlamıştı. Görme engelliler konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Artık her sene, hem yılbaşını hem de bunu kutluyorum.

Hayal etmeye başlıyorsunuz

İnsanın hayata bağlanabilmesi için iş sahibi olmak çok önemli. Planlarınızı, isteklerinizi hayata geçirmeyi ancak o zaman hayal etmeye başlıyorsunuz. Ülkemizde engelli çalıştırmak bir zorunluluk. Neden zorunluluk olsun ki biz çalışmak istiyoruz...

Aradığınız nitelikteki insanın mutlaka engelli olanı da vardır. Eğer "Yok" diyorsanız yeterince aramamışsınızdır. Diyelim ki aradınız ve bulamadınız. Yine de vazgeçmeyin. O konuyu öğrenip çalışmak isteyeni yetiştirelim. Yeni yılda benim gibi yeni bir hayata başlatalım.  Engelli olan da "İş bulamıyorum" diyorsa o da yeterince aramamıştır bence. Ben yedi yıl iş aradım ve buldum.

Bir yıl sonra yine yeni yıla yaklaşıyorduk. Altı aylık bir proje olarak başlayan Karanlıkta Diyalog bir yıla taşmış ve devam kararı almıştı. Bir masanın başında kör/gören ama aynı yola baş koymuş yaklaşık 40 kişiydik. Hayatımda kutladığım en güzel yeni yıllardan biriydi. Şarkılar, türküler, hediyeleşmeler...

Bu saatte burada ne işin var?

Sarılıp güzel dileklerle bitirdik geceyi. Kapıda küçük gruplar oluşturduk aynı yöne gidenlerden. Biz de üç kişi çıktık yola. Nevizade'den İstiklal Caddesi'ne... Saat epeyce geç olmuş, kafamız çakır... Ortadaki tramvay rayının oluğuna bastonun tekini taktık. O saatte tramvay da yok nasılsa. Ray, yolu biliyor, Taksim Meydanı'na kadar eğlenceye devam!

Gülüyor, aklımıza gelen şarkıyı uluorta patlatıyoruz. Soldan koluma biri girdi. Kafa güzel, onu da aldık takıma. Fakat daha 10 adım gitmemiştik ki o meşhur soruyu sordu: "Yahu zaten görmüyorsunuz, sizin bu saatte burada ne işiniz var?" Kendisine şöyle cevap verdik: "Senin bu saatte burada ne işin var?"

Cevap alamadık ama o gece orada herkesin gayesi aynıydı: Yaşanan güzel şeylerin tadını çıkarıp kutlamak ve biraz da eğlenmek.

İnsanın işini kutlayabilmesi

Tramvay, Türkiye, Engelli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İnsanın işini kutlayabilmesi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz bilim insanları, koronavirüse karşı anında antikor üretebilen ilacın çalışmalarına başladı Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arsenal, derbide Chelsea'yi 3-1 mağlup etti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti CNN Türk'te gergin anlar! Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti         
23:44
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor         
22:25
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı         
12:14
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı         
08:28
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 07:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanın işini kutlayabilmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei