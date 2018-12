İnsanlar Artık PKK Zulmü Altında Yaşamak İstemiyor"

MEHMET TOKTAŞ - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekata tam destek vereceklerini belirterek, "Bölge halkı bir an önce bu operasyonun başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü bölge halkına umut oldu. İnsanlar artık PKK 'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar." dedi. Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin değişik yerlerindeki Türkmenlerin, gerek Münbiç gerekse Fırat'ın doğusuna yapılacak olası bir askeri harekata ellerinden gelen en büyük desteği vereceğini bildirdi.Harekatla Türkiye 'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun hayalden ibaret olacağını belirten Cuma, "Bu operasyon Münbiç'le başlayıp, ümit ediyoruz Fırat'ın doğusuyla mutlak zafere erecektir. Bölge halkı bir an önce bu operasyonun başlamasını istiyor. Cumhurbaşkanımızın, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü bölge halkına umut oldu. İnsanlar artık PKK'nın zulmü altında yaşamak istemiyorlar. Özgürleşmeyi bekliyorlar. Tıpkı 'Fırat Kalkanı' ve ' Zeytin Dalı' harekatının yapıldığı bölgelerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız gibi özgürce yaşamak istiyorlar." diye konuştu. ABD 'nin yanlış ortak seçtiğini fark ederek çekildiğini, PYD ve benzer grupların bölgenin insanı olmadığını anlatan Cuma, şöyle devam etti:"Bu bölgede bir terör koridoru planlanıyordu. Bu planın başında PKK terör örgütü gelirken buna en büyük desteği veren devlet ise şüphesiz ABD'ydi. Bu örgüt Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiği kadar, Suriye'nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturuyor. Bu sebeple bu operasyon elzemdir. Bölgeden tecrit edilen insanların yeniden evlerine dönmeleri için bu operasyon bir an önce başlamalıdır. Suriye Türkmenleri, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda en ön safta yer almak istiyor.""Tarihe altın harflerle yazıldı"Cuma, Afrin 'i özgürleştirmek için yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın, tarihteki en temiz operasyon olduğunu anlattı.Harekatın başarısına gölge düşürmek ve Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) lekelemek için bazı iftiralar atıldığını belirten Cuma, "Bölgedeki çeteler önceden planlanan oyunu sahneledi. Bunlar PYD ve Esed rejimi ile iş birliğinde olan kişilerdi. Nitekim bölgede bulunan Türk askeri müdahale ederek, bu oyunu bozdu. Yapılan operasyon tarihe altın harflerle yazıldı." ifadesini kullandı.Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, ÖSO birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile önce Münbiç'i daha sonra ise Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için göreve hazır olduğunu sözlerine ekledi.