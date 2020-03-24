İnsanlar eve çekildi, otobüs terminali boş kaldı - Son Dakika

İnsanlar eve çekildi, otobüs terminali boş kaldı

Sivas'ta Korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirlerarası yolculuğu olan ilgisi azaldı

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirlerarası yolculuğu olan ilgisi azaldı.

Dünya'nın bir çok yerinde etkisini gösteren Korona virüs, Sivas'ta da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs, uyarılarını dikkate alan vatandaşların şehirlerarası yolculuğa rağbeti azaldı. Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde alışılagelen yoğunluğun aksine peronların ve bekleme salonlarının boş olduğu görüldü. Otobüs firmaları ise sefer sayılarını yarı yarıya azalttı. İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabilecek olması, firmalar tarafından henüz bilinmese de otobüs şoförleri zaten taşıyacak yolcu bulmakta güçlük çektiklerini belirtti.

Otobüs terminalinde yoğunluk olmadığını belirten otobüs firması yetkilisi Semihcan Egepehlivan, "Yayınlanan genelgeyle araçlarımızı 1+1 sistemine çevirdik. Yani yolcularımızın arasında en az 1 metre mesafe olacak. Otogar şuan boş, gelen giden yok. Bizde böyle bir önlem aldık. Bütün yolcuların arasında 1 metrelik fark olacak "dedi.