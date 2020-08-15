'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin' - Son Dakika

'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz.

'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin', System.String[]

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz. Vatandaşlarımızın net şekilde bilmesi lazım; yalancı bir güvene girilmemesi lazım. 'Grip aşısı oldum, artık bu sene koronavirüs geçirmem' veya 'bu aşı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmemesi lazım. Grip aşısı bizim o dönemde koronavirüs enfeksiyonu olup, koronavirüsü daha ağır geçirmemizi engeller" dedi.

Doç. Dr. Vural, DHA'ya yaptığı açıklamada grip aşının mevsimsel gribe karşı korunmak için genellikle eylül ayından itibaren aralık sonuna kadar yılda bir defa yapıldığını söyledi. Vural, "Ama genellikle nisan-mayıs ayına kadar mevsimsel gripler uzayabiliyor, mart ayının sonuna kadar yapılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle risk grubunda olan 60 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan hastalarda veya kanser hastalarında, sağlık personelinde grip aşısının yapılmasını öneriyoruz. Daha önce grip aşısı olup alerji olan kişilerde dikkat etmek gerekiyor. 'Şu grup grip aşısı olmasın' diyemiyoruz; ama aile hekimine danışıp grip aşısı olunmasında fayda var" dedi.

'GRİP AŞISI OLDUM, O SENE GRİP OLMAYACAĞIM' DİYE BİR KURAL YOK'Vural, grip aşısı olanların o yıl içinde tekrar grip olabileceğini belirterek, "Grip aşısı olduktan sonra o sene boyunca grip olmayacağım' diye bir kural yok. Grip aşısı bir öncesi senenin grip salgını yapan suçlarından o sene oluşturularak üretiliyor. Yeni bir suç gelirse yani tekrar bir mutasyona uğrarsa o grip aşısı bir önceki senenin suçlarından üretildiği için sizi korumuyor, hastalığı geçirmemizi engellemiyor. Grip aşısı olduktan sonra da tekrar grip enfeksiyonu olabilirsiniz. Belki daha yoğun, ağır geçirmezsiniz; ama 'grip aşısı oldum o sene grip olmayacağım' diye bir kural yok" diye konuştu. 'GRİP AŞISI KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMAZ'Doç. Dr. Vural, güz döneminde koronavirüs ile gribin karışma ihtimaline de değinerek, "Daha önemlisi grip aşısı olduktan sonra 'ben koronavirüs enfeksiyonu geçirmeyeceğim' diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Grip aşısı dediğim gibi bir önceki seneki suçlara karşı koruyor, koronavirüse karşı hiç korumuyor. İlk çıktığı anlarda belki yeteri kadar grip aşısı gelemeyebilir. O noktada önce risk grubunun yaptırması, tedarikin oturmasıyla önerilen kişilerin yapması önemli olacaktır. Kalabalık ortamlarda çalışanların da grip aşısı olmasında özellikle bu sene fayda olacaktır" dedi. 'YALANCI GÜVENE GİRİLMEMESİ LAZIM'Koronavirüs ile grip virüsünün birbirinden çok farklı olduğunu kaydeden Vural, "Grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz. Vatandaşlarımızın net şekilde bilmesi lazım; yalancı bir güvene girilmemesi lazım. 'Grip aşısı oldum, artık bu sene koronavirüs geçirmem' veya 'bu aşı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmemesi lazım. Grip aşısı bizim o dönemde koronavirüs enfeksiyonu olup, koronavirüsü daha ağır geçirmemizi engeller. Ağır grip geçirip diğer enfeksiyonlara açık hale gelebiliyoruz. Yani bizi, aynı anda koronavirüs enfeksiyonu olursak daha ağır geçirmemizi engelleyecektir. 'Ama grip aşısı oldum koronavirüse karşı koruyuculuğu vardır' diye kesinlikle düşünmemek lazım" diye konuştu.'BU YIL GRİP AŞISINA DÜNYADA İLGİ FAZLA OLACAK'Piyasada grip aşısının olmadığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Vural, şunları söyledi;"Firmalar Dünya Sağlık Örgütü ve otoritelerden izin almaktadırlar. Ondan sonra tekrar piyasaya verilecektir. Bu yılki problem koronavirüsün mevsimsel virüs ile çakışmaması için grip aşısına dünyada ilgi fazla olacaktır. Her ülke geçen senelere göre daha fazla grip aşısı almaya çalışacaktır. Grip aşısı üreten firma sayısı da kısıtlı olduğu için tüm dünyada kendileri kapasitelerini artırsalar da ilk başlarda yetmeyebilir. İlk aylarda tedarikinde belli problemler olabilir. Ama bu noktada da Sağlık Bakanlığı aşının tedarikini düzenleyecektir. İlk dönemde belki tedarikte bu yılki durumdan dolayı ve dünyadan gelecek olan yoğun istekten dolayı belli bir aksaklık olsa bile ilerleyen süreçte o noktalar da rutine binecektir. Bunun için şu dönemde önceliği riskli hastalara vermemizde fayda olabilir."'MASKE VE MESAFENİN KORUYUCULUĞU AŞIDAN YÜKSEK'

Vural, maske ve mesafe kuralının önemine dikkat çekerek, "Hem yalancı güvenden kaçmamız hem de biraz 'alıştık' diyerek tedbirleri bırakmamak lazım. Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları yürüyor. Ama kliniğe yansımış bir aşı yok. Tedavilerde kullanılan ilaçlarda bir yol alındı. Yine de önemli olan virüse yakalanmamak. O noktalarda da mesafeye, maskeye, el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Yapılan bazı çalışmalar diyor ki; maske ve mesafenin koruyuculuğu o kadar yüksek ki aşı bekliyoruz ya biz gelecek aşılardan bile maske mesafe koruyuculuğu daha yüksek" dedi.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İnsanlar, 'grip aşısı beni koronavirüsten de korur' diye düşünmesin' - Son Dakika
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