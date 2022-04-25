İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor - Son Dakika
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İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor

25.04.2022 19:49

İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor Teknisyen Hıdır Yıldız: "Halk arasında hayalet cama olan ilgi artıyor"ESKİŞEHİR Telefon ekranlarının başkaları tarafından görülmemesi için son zamanlarda vatandaşlar arasında hızla yayılan hayalet camın güvenilir olduğunu belirten Hıdır Yıldız,...

İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor

Teknisyen Hıdır Yıldız:

"Halk arasında hayalet cama olan ilgi artıyor"

ESKİŞEHİR Telefon ekranlarının başkaları tarafından görülmemesi için son zamanlarda vatandaşlar arasında hızla yayılan hayalet camın güvenilir olduğunu belirten Hıdır Yıldız, "Halk arasında hayalet cam algısı günden güne yayılıyor ve bu teknoloji dolayısıyla insanlar artık daha güvenli bir şekilde mesajlaşabiliyor" dedi.

Akıllı telefonlarda popüler olan uygulamaların yanı sıra donanımsal olarak da birtakım alışkanlıklar, gençler tarafından çığ gibi büyüyor. Son zamanlarda daha çok yaygınlaşan hayalet cam teknolojisi, ekrandaki çizilme, tozlanma, parmak izi ve dayanıklılık gibi etkenler, insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda, telefon kullanıcısının haricinde bir başkasının ekranı karanlık görmesi, bilgi gizliliği konusunda cihaz sahiplerinin rahatlığını sağlıyor. Hayalet camın meydana çıkma olayından bahseden telefon teknisyeni Hıdır Yıldız, "Tramvayda yolculuk eden bir teyzenin, önündeki gencin telefonuna yandan bakması, birçok sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve bu sayede hayalet cam taktıranların sayısı günden güne arttı" dedi.

"İnsanlar, kalabalık ortamlarda artık daha güvenli bir şekilde mesajlaşabiliyor"

Kırılmaz cam yerine insanların direk hayalet camlara yönelmesinin, halk arasında her gün yaygınlaştığın vurgulayan Yıldız, "Bu ürün sayesinde insanlar; tramvaylarda, otobüslerde ve diğer kabalık ortamlarda artık daha güvenli bir şekilde mesajlaşabiliyor" şeklinde konuştu.

"Fiyatı da performansı kadar oldukça uygun"

Hayalet camın önceden kullandığı kırılmaz ekrandan daha faklı bir yapıda olduğu ileten Cafer Utku Akyol, telefon kullanırken parmaklarının eskisi kadar terlemediğini söyleyerek, konuyla alakalı olarak şunları ilave etti: "Özellikle oyun oynarken daha iyi bir şekilde odaklanabiliyorum ekrana ve bu da benim performansımı artıyor. Hayalet camdan çok memnunum ve fiyatı da kullanıcılara etkisi kadar oldukça uygun ve bu teknolojiyi herkese öneriyorum."

Tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında mesajlaşırken ya da sosyal medya hesaplarında dolaşırken, çevredeki insanların telefon ekranına bakmasının kendisini rahatsız ettiğini aktaran Ramazan Kaynar, hayalet cam sayesinde artık bu durumla karşılaşmadığını ifade etti.

İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor
İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor
İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor
İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor

YORUMLAR
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Hıdır Yıldız, Cep Telefonu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnsanlar hayalet camı daha güvenli buluyor - Son Dakika


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